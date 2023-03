Disegno e pittura per gli over 60 al centro anziani

Riparte da oggi l’"Atelier Meoste", dedicato agli over 60. L’appuntamento si tiene ogni mercoledì dalle 15 alle 17, ed è riservato agli abitanti del territorio di Bagno a Ripoli che vogliano partecipare a un laboratorio di pittura e disegno. E’ ospitato dal Centro anziani della frazione Meoste, su via Roma. Si tratta di uno spazio dove sviluppare e condividere la propria creatività, seguiti da un operatore del settore. Il martedì invece apre un nuovo laboratorio: lezioni di smartphone per i più tecnologici ogni settimana dalle 15 alle 17. Al centro infatti arriva un operatore per una consulenza gratuita nell’uso dello telefonino e del tablet. Saranno fornite indicazioni e assistenza anche per coloro che necessitano di dotarsi di Spid e identità digitale. Info: 055.633130.