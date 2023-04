Discariche abusive, è allarme

Discariche in collina, con la bella stagione si intensifica la lotta contro gli incivili. Tornano le segnalazioni di abbandoni nella zona collinare. Un problema di non poco conto che significa degrado. Nell’area della Roveta, ma anche nella Val di Pesa i discaricatori, mollano mobilio, reti da letto e altre schifezze assortite. Ma non mancano inerti e altri scarti delle lavorazioni. L’ultimo episodio risale all’altro giorno: i carabinieri forestali hanno sorpreso un uomo mentre stava bruciando vecchi mobili e altre tossiche come plastica all’interno di un barile di ferro. Anche l’amministrazione è impegnata in una serie di controlli, ma non sempre si riesce ad arrivare in tempo per identificare chi butta rifiuti e inquina. La collaborazione dei cittadini è fondamentale.