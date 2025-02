Discarica vicino al Polo scientifico. Tra vernici, bidoni e un motorino

Una distesa di contenitori per vernici, taniche di diversa grandezza, bidoni e, addirittura, un motorino dietro. L’ennesima discarica è ben visibile in via Madonna del Piano, davanti all’area che fino a pochi anni fa ospitava il campo nomadi di Sesto e all’interno di quella che dovrebbe essere una zona di assoluta eccellenza per la presenza del polo scientifico e tecnologico e del Liceo Agnoletti.

"Un livello di degrado e mala educazione così non può essere tollerata – tuona il consigliere di Italia Viva a Sesto Gabriele Toccafondi –. L’ennesimo abbandono al Polo Universitario di grandi quantità, di quelli che sembrano scarti di lavori edili, rappresenta un atto incivile e spero che la polizia municipale possa individuare i responsabili grazie alle telecamere presenti in zona". Più in generale – "prosegue Toccafondi – serve l’aiuto di tutti i cittadini e di segnalazioni immediate, così sarà più immediato l’utilizzo del sistema di videosorveglianza presente in città e arriveranno le multe della polizia municipale, infine è da auspicare la possibilità per chi viene individuato di obbligo a ripulire o pagare i danni, sperando che capisca il danno fatto. Sono aspetti che dobbiamo chiedere con convinzione, altrimenti rimane la solita lamentela ma non cambierà mai niente e soprattutto questi episodi non faranno che aumentare".

Non si tratta, infatti, del primo abbandono segnalato all’interno del polo scientifico più volte al centro di conferimenti abusivi dei più diversi materiali. Per quanto riguarda la specifica vicenda, Alia fa sapere comunque di avere già preso in carico la segnalazione dopo un sopralluogo sul posto effettuato nei giorni scorsi: si tratta di rifiuti speciali per i quali dovrà dunque essere seguito un iter preciso.

Sandra Nistri