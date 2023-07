Poderaccio, al posto dell'ex campo nomadi un chilometro di discarica

Firenze, 1 luglio 2023 - Un chilometro di rifiuti a pochi metri da un asilo e di spazi per i bambini. Tra via dell'Argingrosso e via del Poderaccio, si è formata una vera e propria discarica abusiva. Mobili accatastati, sedie, scatoloni, chili di plastica, carcasse di auto, teli ma anche elettrodomestici di grossa taglia costeggiano l'area dove un tempo sorgeva il campo rom sgomberato due anni fa. La denuncia con un ricco dossier fotografico arriva dal Comitato Cittadini per Firenze: "Chiediamo al presidente del Quartiere Dormentoni di attivarsi per smantellare questa discarica - dice il presidente Simone Scavullo -. Gli abitanti non ne possono più, sembra una periferia del terzo mondo. Perché non vengono messe delle telecamere di videosorveglianza in modo che facciano da deterrente?".

Al Poderaccio, vecchio campo rom nato alla fine degli anni Sessanta e sgomberato nell’estate 2020, i lavori di rimozione e smaltimento dei rifiuti sono iniziati due mesi fa. Ma la discarica è ancora lì sotto gli occhi di tutti. Nelle intenzioni di Palazzo Vecchio al posto della montagna di sudicio nascerà un bosco. Infatti, è prevista la piantagione di un nuovo boschetto con un centinaio di alberi tra tigli, platani, pioppi, aceri e ginkgo biloba per i quali è previsto un impianto di irrigazione allacciato alla rete idrica per garantire attecchimento e manutenzione.