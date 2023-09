Disagi nel pomeriggio in Oltrarno Borgo San Frediano allagato La rottura di un tubo dell’acqua manda in tilt negozi e viabilità

Continuano i problemi degli abitanti di Borgo San Frediano. Alla voragine che si aprì in in strada a dicembre, e ai palazzi che tremano, va ora aggiunta una perdita d’acqua che ha bloccato traffico e negozi. E’ poco prima di pranzo, quando all’altezza di piazza dei Nerli, sotto il varco Ztl, dell’acqua esce dal marciapiede. La rete idrica viene chiusa, la strada anche e alle 14,30 Publiacqua interviene. L’acqua ha invaso il tratto di Borgo, è entrata in qualche negozio. Intorno alla perdita alcuni residenti del comitato di tutela del rione: "C’è un problema di stabilità più ampio. Non è la prima volta che accade – aggiunge l’abitante Silvia Pedoni – Nell’ultimo anno è almeno la terza". Per i residenti questo non va sottovalutato: "Nella via passano i bus, ma se la strada trema – dice Maddalena Maiorino –. I tubi si possono rompere" conclude. A questo va aggiunto il disagio per i negozi. Come per le parrucchiere del negozio “Ale e Gio“: "La parrucchiera senza usare l’acqua la fai male" dicono con ironia. Per Publiacqua la perdita ha coinvolto un "allaccio", un tubo che si aggancia alla rete principale. Nel tardo pomeriggio l’acqua è stata riaperta. E alle 20 anche la strada.