Firenze, 14 ottobre 2021 – Corse saltate, mezzi fermi nei depositi, studenti e lavoratori in ritardo o lasciati a piedi per gli autobus che non arrivano. E' lo scenario che si profila per venerdì 15 ottobre. Tra poche ore scatta l'obbligo del green pass sui posti di lavoro, ma non tutti sono pronti. In Toscana si stimano 400 autisti non vaccinati nelle aziende di trasporto pubblico locale su gomma.

Tra questi, molti non saranno in grado o non vorranno prendere servizio. Chi non si è mosso per tempo, infatti, in queste ore non riesce a trovare posto nelle farmacie per farsi il tampone. Cè' poi chi il costo del tampone proprio non se lo vuole accollare e quindi diventerà, come prevede il decreto, “assente ingiustificato”.

Il rischio di disservizi potrebbe coinvolgere un po' tutte le aziende toscane del tpl (Autolinee Toscane, unico gestore, subentrerà operativamente solo dal 1 novembre). Ad esempio in Ctt Nord, l'azienda che ancora per due settimane gestirà il servizio nei territori di Livorno e Massa Carrara, Pisa, Lucca, 128 sarebbero gli autisti non vaccinati. Di questi, 28 non sarebbero disposti nemmeno a fare il tampone. Sui 750 conducenti di Ataf, si stima che non siano vaccinati dai 70 agli 80.

Quanti di questi rimarranno a casa? «Non lo sappiamo. Ma siamo preoccupati, perché il rischio che il servizio non funzioni, lasciando a piedi i cittadini, è concreto», risponde Alessandro Nannini, dei Cobas Ataf. «Tanto più che le disposizioni operative per chi non ha il green pass sono arrivate tardi, poche ore prima dall'obbligo del green pass». I Cobas hanno anche scritto al prefetto di Firenze, sollecitando un suo intervento affinché l'azienda si faccia carico del costo dei tamponi dei lavoratori che hanno deciso di non vaccinarsi. Ma per ora nessuna risposta. Il vero banco di prova tra poche ore.