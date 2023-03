Disabilità In centro in carrozzina "Per noi una quotidiana odissea"

di Gabriele Manfrin

Via San Gallo incrocio con via Silvestrina, la carrozzina rimane sulla carreggiata, sa già che alla fine del marciapiede non c’è la discesa e non potrà attraversare da sola, "se non resto sulla strada poi non riesco a scendere per passare" spiega Elsa Argirò, da oltre 20 anni sulla sedia a rotelle. Ma anche la carreggiata, su cui è costretta a procedere, è messa male, dislivelli e buche rendono il percorso tosto per un’auto figuriamoci per una carrozzina, solo in via San Gallo sono diversi i punti critici.

Lunedì pomeriggio, zona San Marco, inizia qui il nostro viaggio per le vie del centro con Elsa, quasi sessantenne invalida che non ha perso la forza per vivere una vita normale. Siamo nelle strade che circondano via Cavour e a nemmeno 500 metri dalla partenza il viaggio si fa sempre più impervio; Elsa riesce a salire su un marciapiede ma arrivati al punto di discesa dei motorini parcheggiati selvaggiamente non le permettono di passare, le tocca fare il giro largo. "Per me questa è la normalità, quando non ci sono le barriere c’è l’inciviltà delle persone. Per molti in carrozzella è un disincentivo ad uscire; non tutti sono disposti a questo".

Puntiamo via di Santa Reparata dove con Elsa raggiungiamo Cinzia Giurgola, anche lei disabile, che si aggiunge al nostro viaggio; ci dirigiamo verso via Zara passando da via duca d’Aosta, in questo tratto i marciapiedi sono stretti ma le due carrozzine ci salgono, passano troppe auto per rimanere sulla carreggiata; nemmeno 20 metri dopo la beffa, c’è una bicicletta che blocca completamente il passaggio. In questi casi c’è poco da fare, non rimane altro che tornare indietro. "Spesso ci troviamo in queste situazioni – spiegano – in alcuni casi chiediamo un aiuto, ma garantisco che non sia facile per tutti farlo".

Ci dirigiamo verso la Basilica di San Lorenzo, passando per via di San Zanobi e via Guelfa fino ad arrivare a via de Ginori dove la situazione si complica. Oltre alla presenza di diversi esercizi commerciali, che con i tavolini restringono ulteriormente il passaggio. Elsa e Cinzia si imbattono in una serie di canteri edili che tagliano il marciapiede sul quale stanno procedendo, tornare indietro è impossibile: è troppo stretto. Fortunatamente arriva in soccorso il marito di Cinzia che, solo con la forza, riesce a far scendere, a fatica, le due sedie senza danni. Procediamo ancora, la strada è troppo trafficata e non consente l’utilizzo della carreggiata; entrambe risalgono ma a pochi metri più avanti un furgone sale e parcheggia obbligando le signore a riscendere. "Questa è la routine, se vuoi fare un giro, queste situazioni le metti in conto", scuotono la testa.

Finalmente arriviamo in piazza San Lorenzo: le buche la rendono difficilmente percorribile per una sedia a rotelle ma vogliamo raggiungere il Duomo e quindi entriamo in Borgo San Lorenzo. Qui i negozi e i locali con la merce esposta e i tavolini rendono impossibile il passaggio; l’accessibilità della via andrebbe rivista. Il nostro viaggio con Elsa e Cinzia termina in piazza Duomo, ma l’elenco dei luoghi inaccessibili non si esaurisce di certo qui. "Santa Croce è un altro posto critico per le carrozzine – spiegano – Ma anche il teatro della Pergola, Sant’Ambrogio e l’Oltrarno".

"Spesso ci viene detto che per abbattare le barriere si può fare poco perchè siamo in un contesto storico... A me sembra che anche le buche stiano diventando storiche" conclude Cinzia che trova la forza di scherzarci su.