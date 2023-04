Disabilità fa sempre rima con diritti

Caterina

Ceccuti

Disabilità. Diritti fondamentali e istituti di protezione. Questo il titolo dell’incontro organizzato dal Lions Club Firenze Ponte Vecchio di Angela Pollastri, insieme ai Lions Firenze, Firenze Scandicci e Vaglia, in collaborazione con i Leo Club. L’evento si è tenuto nell’Auditorium della Fondazione CR Firenze, ottenendo grande partecipazione da parte della cittadinanza. Inserito nell’ambito del tema di studio nazionale 20222023 ‘Dopo di Noi, Disabilità, Alzheimer e Amministratore di Sostegno’, l’incontro era volto alla sensibilizzazione su molti aspetti legati a questo delicato tema di salute. "Abbiamo inteso affrontare una questione di interesse generale permettendo a chiunque di partecipare – spiega Pollastri–. Si parla di diritti dei disabili e delle figure che possono essere di aiuto, e per rendere fruibile l’incontro a quante più persone possibili, metteremo il filmato dell’evento su Youtube". L’evento è stato animato dalla presenza di prestigiosi relatori come il professor Antonio Gorgoni, docente universitario di Diritto privato, che ha trattato il tema dell’esercizio dei diritti fondamentali da parte del disabile, e la professoressa Elisabetta Nardinocchi, direttrice del Museo Horne - inserito nella rete Musei Welcome Firenze- che attualmente ospita laboratori appositi per le disabilità e l’ Alzheimer. Sull’argomento sono intervenute anche Chiara Lachi e Cristina Bucci, coordinatrici dei Musei Toscani per l’Alzheimer. "Molti musei – ha spiegato Nardinocchi - sono impegnati da diversi anni nel rendere inclusive le proprie raccolte. Con la rete Welcome Firenze, costituita da sette istituzioni fiorentine sia di musei artistici che scientifici, operiamo per eliminare le barriere fisiche, psichiche e sensoriali".