Diritti e libertà, il sogno da coltivare: "Cari giovani, il presente è vostro"

L’abbraccio della città, centinaia di studenti, momenti di riflessione e spettacolo, ma anche il saluto delle istituzioni nazionali, regionali e cittadine. Grande partecipazione, ieri, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio - circa 500 persone e molte hanno seguito in videocollegamento dal salone della Fondazione Zeffirelli -, alla terza edizione di "Luce!", il festival organizzato dal portale editoriale del Gruppo Monrif che si occupa di inclusione, coesione sociale, sostenibilità, diritti, dedicato in particolare alla nuove generazioni. Un evento quest’anno dedicato in particolare ai ragazzi, intervenuti numerosi insieme a insegnanti e dirigenti scolastici. A fare gli onori di casa, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha aperto il festival insieme alla direttrice di Qn, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, Agnese Pini. "Grazie per questa manifestazione – ha detto il primo cittadino – perché è uno degli appuntamenti più belli che come sindaco ho avuto il privilegio di vivere. Mi piace pensare alla parola Luce come a un acronimo: L come libertà di essere quello che vogliamo e libertà da oppressione, discriminazioni e violenza; U come umanità, ciò che di più prezioso abbiamo soprattutto in tempi di guerra; C di comunità, perché dobbiamo realizzarci con gli altri; E di ecologia. Ai ragazzi dico di scuotere la politica: non è vero che il futuro è vostro, vostro è il presente".

Quindi il collegamento video con Giuliano Amato, presidente emerito della Corte Costituzionale, che ha parlato di merito. Fra le presenze istituzionali, centrale quella del ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, in una lunga riflessione su cambiamenti e obbiettivi della scuola. A chiudere la mattinata, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che ha premiato lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini. "La Toscana – ha detto – è terra di diritti e opportunità. È qui che, nel 1786, si è scelto di abolire la pena di morte e poi di non voltarsi dall’altra parte nel tempo difficile della Resistenza. Il Pegaso alato, simbolo della Regione, era il simbolo del comitato di Liberazione toscano e caratterizza anche questo premio. Abbiamo scelto di consegnarlo qui perché Luce! sta cercando di rialzare l’attenzione sul tema dei diritti, un impegno per il quale vi ringraziamo. Non dobbiamo mai voltarci dall’altra parte, perché c’è sempre una parte giusta della storia".

Ad aprire la sessione pomeridiana è stato quindi il presidente della Regione, Eugenio Giani, intervistato dal vicedirettore de La Nazione, Luigi Caroppo. Rispondendo alle domande, il governatore ha ripercorso le iniziative realizzate o in arrivo per favorire le pari opportunità, sostenere le famiglie, supportare l’accesso alla cultura e ridurre le distanze fra le varie aree: dal bonus cultura, agli asili nido gratuiti per chi ha reddito Isee inferiore a 35mila euro, fino all’idea di una legge per la Toscana diffusa che agevoli le zone più disagiate. "Per noi è fondamentale un ruolo come quello che La Nazione svolge a Firenze e in Toscana, dove è un’istituzione ancor più che un giornale – ha detto Giani – e altrettanto importante è avere occasioni come quella di Luce! che si legano a un sentimento diffuso sul territorio. La Toscana è terra d’istruzione, formazione e cultura, che intendiamo sostenere con i bonus e che permette ai giovani di guardare al futuro con speranza".