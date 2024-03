Diritti che fanno rete e nessuno che resti indietro

La classe, grazie a un progetto organizzato dalla scuola, ha potuto capire le difficoltà che affrontano le persone con disabilità. Con l’esperienza del "Marciapiede didattico" abbiamo affrontato i problemi con cui si scontrano le persone con disabilità fisiche nella vita quotidiana, nel momento in cui si ritrovano in carrozzina, su strade (o, per l’appunto, marciapiedi), piene di ostacoli come un bidone dell’immondizia di qualche locale o una bici legata a un palo della segnaletica stradale. Con questo progetto ci siamo messi nei loro panni e abbiamo riflettuto a lungo. Secondo noi, però, a Firenze e provincia, nel percorso di eliminazione delle barriere architettoniche siamo abbastanza avanti. Certo, ancora non le abbiamo eliminate definitivamente, ma col passare degli anni la situazione ci sembra migliorata. Per essere sicuri della validità delle nostre idee, abbiamo chiesto ai prof il loro pensiero. Molti concordano con noi, ma altri ritengono invece che ci sia ancora molta strada da fare per andare verso un modello di città alla portata di tutti. Ricordiamo una data appena trascorsa: il 3 marzo c’è stato il 15° anniversario dalla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Speriamo sia stato un momento di riflessione sincera sul tema.