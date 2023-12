Simone Verde agli Uffizi, prende il posto di Schmidt (che va a Capodimonte). Ecco chi è

Firenze, 15 dicembre 2023 – Simone Verde per le Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt per il Museo e Real Bosco di Capodimonte, e anche Renata Cristina Mazzantini per la Galleria d'arte moderna e contemporanea, Angelo Crespi per la Pinacoteca di Brera. Sono i direttori dei musei di prima fascia, indicati dal ministro Gennaro Sangiuliano nell'ambito della terna proposta dalla Commissione giudicatrice.

Simone Verde

La terna nella quale era stato proposto Simone Verde comprendeva anche Paola D'Agostino ed Edith Gabrielli.

Verde, 48 anni, ha una formazione di altissima eccellenza: laurea in filosofia teoretica a Roma e master in filosofia antica conseguito a Parigi, diploma in storia dell’arte all’École du Louvre e dottorato in Antropologia dei Beni Culturali a Parigi.

E’ direttore uscente del complesso monumentale della Pilotta di Parma, che ha guidato dall’aprile del 2017. Prima di questo incarico di prestigio era stato responsabile della ricerca scientifica e delle pubblicazioni per l’AFM/Louvre di Abu Dhabi.

Nella sua carriera ha curato e realizzato molti cataloghi e mostre.