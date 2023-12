Dipinti e arredi antichi. Un omaggio al Natale

Un omaggio al Natale, tra dipinti a tema sacro e religioso e "fondi oro" del Trecento e Quattrocento, ma anche quadri con soggetti profani, a celebrare la classicità con Venere, Adone e il Parnaso. La Tornabuoni Arte Antica di Roberto Casamonti ha presentato la collezione di Dipinti e Arredi Antichi 2023, esponendo una selezione delle opere più significative del catalogo, tra cui una serie di nuove acquisizioni, esposti nella galleria di via Maggio e nella nuova sede di via Tornabuoni. Spicca una tavola della prima maturità di Zanino di Pietro, il più rappresentativo dei pittori del tardogotico veneziano. Si tratta di un’opera dedicata all’iconografia della Madonna dell’Umiltà, databile all’inizio del XV secolo, che vede la Vergine seduta su un prato, adagiata sopra ad un cuscino dorato. Tra le opere del Cinquecento è esposta la Madonna col Bambino di Giovanni di Niccolò Mansueti.

Tra le nuove acquisizioni, c’è la Maddalena in estasi, opera di Bernardino Cesari. Le muse e Pegaso fra le nuvole del monte Parnaso e Venere e Adone sono le due tele a tema pagano di Pietro Liberi, artista molto apprezzato dai collezionisti per il carattere sensuale ed erotico dei suoi lavori.

Non manca la scultura, rappresentata dalla Madonna col Bambino, il cui colore suggerisce che sia stato prodotto dalla bottega di Andrea della Robbia. E ancora il mondo classico, con Venere che cavalca un tritone in marmo di Carrara, il cui autore è stato identificato in Chiarissimo Fancelli, specializzato nella scultura in marmo all’antica, attivo per tutta la sua carriera a Firenze. Infine oggetti d’arredo antichi, tra cui il Paliotto con Sant’Antonio, splendido esempio dell’arte della scagliola.