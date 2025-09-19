Dipendenze e Hiv. La sfida del Comune: "Test e centri d’ascolto"

di Antonio Passanese

Il consumo di droga è in aumento, e a Firenze la situazione preoccupa, soprattutto per i più giovani. "Parliamo di un fenomeno di cui abbiamo consapevolezza, che ci preoccupa perché in ascesa nella nostra come nelle principali città italiane e non", ammette l’assessore al Welfare Nicola Paulesu, che da mesi lavora a stretto contatto con Asl, servizi sociali e le realtà del territorio. Da Villa Lorenzi alla Diaconia Valdese, passando per il Centro Porte Aperte della Cooperativa cat, il Comune cerca di rispondere a un’emergenza che si presenta ogni giorno per le strade del capoluogo. "A Firenze abbiamo impostato interventi di riduzione del danno, un tema complesso che richiede attenzione e approfondimento – spiega Paulesu (nella foto) – Lo facciamo attraverso squadre mirate di operatori di strada che si rivolgono a persone con dipendenze, con il progetto Outsiders attivo in particolare in zona stazione e al parco delle Cascine".

L’obiettivo è creare relazioni che possano portare a chi vive una condizione di marginalità verso percorsi di accoglienza e reinserimento. "È un lavoro lungo e difficile ma quotidiano e diffuso in tante storie della città", sottolinea l’assessore. A questo si affianca il lavoro del Centro Porte Aperte: "Qui le persone possono avere un supporto immediato, come possibilità di pasti e docce, ma anche concordare un programma condiviso con il Serd per il superamento delle problematiche legate all’uso di sostanze stupefacenti e alcol". Nelle aree più delicate della città è stato anche attivato un gruppo di lavoro specifico: ’Ultima Stazione’, al quale partecipano Polfer, Fs Security, Società della salute, Palazzo vecchio e operatori di strada. L’obiettivo è coordinare gli interventi in uno dei luoghi simbolo del disagio.

"Compito dell’amministrazione – prosegue Paulesu – è anche riuscire a fornire opportunità positive, spazi di aggregazione e risposte in termini di socialità e coinvolgimento, che vanno nella direzione di prevenire situazioni di difficoltà soprattutto tra i giovani". In quest’ottica nasce anche il nuovo centro ’DesTEENazione’ a San Donato, che aprirà a ottobre con progetti e attività pensate per i ragazzi. Oltre alla droga, a preoccupare l’amministrazione è anche il netto aumento delle malattie veneree tra i giovani.

"Sul tema dell’HIV – conclude l’assessore al Welfare – abbiamo un tavolo di coordinamento attivo con tutte le realtà che si occupano di prevenzione e organizziamo periodicamente giornate di testing per HIV, epatiti e altre infezioni sessualmente trasmissibili". Il fine è tenere alta l’attenzione e insistere con campagne mirate. Dal 2019 Firenze è parte della rete “Fast Track City”, che riunisce 300 città impegnate contro l’HIV. “Vogliamo raggiungere gli obiettivi ONU al 2030: far sì che il 95% delle persone sieropositive conoscano il proprio stato, siano in terapia e abbiano una carica virale soppressa".