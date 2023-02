Dipendenti tutti assolti, le reazioni "Alla fine tanto rumore per nulla ma quanto dolore per i lavoratori"

Tutti assolti. L’atto finale – sul piano penale – dell’inchiesta che nel 2017 coinvolse la gran parte degli operai del cantiere comunale di Borgo San Lorenzo, accusati di truffa aggravata e peculato, chiude la vicenda con un’assoluzione per tutti gli imputati arrivati a processo. In precedenza tre di loro avevano accettato il patteggiamento della pena, da sei a due anni.

Per dieci l’assoluzione è stata con formula piena, perché "il fatto non sussiste", mentre in altri otto casi l’assoluzione arriva "per essere l’offesa di particolare tenuità". Ma il caso-cantiere continuerà ancora ad agitare la politica borghigiana. Non solo perché numerose sono le reazioni alla sentenza – con la lista civica Cambiamo Insieme e i Cinque Stelle che chiedono una commissione d’inchiesta comunale-, ma perché chiusa la partita del tribunale, ora ci potrebbe essere quella dei provvedimenti disciplinari. "Questo processo non era da celebrare", sbotta l’avvocato Stefano Magherini, uno dei difensori degli imputati. Eppure quando il caso scoppiò, con appostamenti e telecamere nascoste, sospensioni di sei mesi per dieci dipendenti, stampa e televisioni nazionali parlarono a lungo del caso di Borgo San Lorenzo e dei suoi "furbetti del cartellino".

Forte è il fronte del "molto rumore per nulla", molto critico verso chi ha messo in moto l’indagine. Anche su questo si litiga, perché c’è chi punta il dito sul sindaco e la giunta di allora, mentre invece una nota della Guardia di Finanza parlava di segnalazioni da parte dei cittadini. La Uil parla di "una vicenda giudiziaria durata oltre 5 anni e costata "troppo" a tutti: ai dipendenti coinvolti e alle loro famiglie". E anche la Funzione Pubblica Cgil esprime soddisfazione rispetto all’esito della vicenda: "L’assoluzione di tutti i lavoratori fa riflettere su quanto la caccia ai presunti fannulloni-furbetti del cartellino, perpetrata per molti anni al fine di screditare il lavoro pubblico, si riduca, come in questa vicenda, in un nulla di fatto ai fini penali, ma con prezzo altissimo pagato dai lavoratori. Il sindaco Paolo Omoboni sottolinea che "finalmente si conclude una vicenda umanamente e amministrativamente lunga e dolorosa".

Paolo Guidotti