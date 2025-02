Diocesi riunite in preghiera per il Papa. L’Arcivescovo: "Forza e conforto"

La Chiesa fiorentina si stringe in preghiera per Papa Francesco. Mentre da Roma, pur restando un quadro della situazione complesso, sembrano arrivare notizie confortanti sulla salute del Santo Padre, l’arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli, e insieme a lui tutte le parrocchie della Diocesi, vogliono far sentire la loro vicinanza al Pontefice. Lo faranno domani alle 21 nella Basilica della Santissima Annunziata: sarà infatti lo stesso Arcivescovo a guidare il rosario "per affidare il Papa – si legge in una nota della Diocesi - alla protezione della Vergine Maria e invocare da Dio Padre il dono della salute". "Ci raccogliamo in preghiera - dice l’Arcivescovo - perché il Signore dia forza e conforto a Papa Francesco in questo momento di sofferenza e perché possa tornare presto al suo Ministero".

Per poi aggiungere: "Come chiesa fiorentina ci siamo impegnati a pregare in tutte le parrocchie della Diocesi, lo abbiamo fatto anche in questi giorni in modo specifico alla preghiera dei fedeli con parole che invocano la salute del Santo Padre. Ed è stato bello ricevere tanti messaggi di vicinanza e di solidarietà anche dalle altre religioni, penso per esempio al rabbino e all’imam, che mi hanno profondamente colpito dimostrando la loro vicinanza nei confronti della chiesa con la preghiera, che in questo momento ci è di grande sostegno". Per questo tutte le parrocchie della Diocesi e le comunità sono invitate a pregare ancora per sostenere il Santo Padre: a tal proposito l’Ufficio liturgico diocesano ha reso disponibile sul sito della Diocesi alcune intenzioni di preghiera "per la salute del Papa" predisposte a loro volta dall’Ufficio Liturgico Nazionale della Cei.

In questo Campi è una delle comunità più attive: la parrocchia del Sacro Cuore dedica alla preghiera per il Papa ogni giorno il Rosario delle 17.30 e la Santa Messa delle 18: "Sono ore di apprensione". "In ogni casa – dice don Bledar Xhuli, parroco di Santa Maria, alle prese con le benedizioni delle abitazioni – preghiamo per lui con tutte le persone che incontro". Ma anche la Misericordia di Campi, "si unisce in preghiera per la salute del Santo Padre. Domani alle 19, presso l’oratorio di via Saffi, sarà recitato il Santo Rosario, elevando le nostre suppliche al Signore affinché conceda la sua grazia e la pronta guarigione al nostro amato Pontefice. Oltre ai Confratelli è invitata anche la popolazione".

Pier Francesco Nesti