Dio salvi il re! Ma dal suo popolo "Amo i reali, però costano troppo"

FIRENZE

Il tramonto tinge di arancione il Duomo e i turisti si fotografano mentre fingono di abbracciarlo. L’incoronazione di Carlo III è finita da circa tre ore, dopo settant’anni torna sul trono un re, siamo di fronte ad un evento storico, ma la risposta dei turisti inglesi in gita a Firenze è: "Sorry, I don’t really care; Scusi, ma non mi importa niente".

"It’s a waste of money, È uno spreco di denaro" riflette Jack, in vacanza con Amelia, la sua fidanzata. "Ostentare tutto quello sfarzo in un momento così è una cosa che non mi piace. Un’altra dimostrazione che la monarchia non è vicina agli inglesi". Interviene Amelia, con voce squillante: "Il fatto è che la monarchia è un po’ fuori dal tempo. Avete visto come è stata trattata Meghan? Lei voleva solo cambiare le cose ed è stata allontana. Alla regina eravamo affezionati, come se fosse una nonna. Ma con Carlo è diverso".

Dan è un ragazzone di due metri, biondo e allegro, che gira per Firenze fischiettando. "I’m a big fan of the monarchy. Adoro i reali! Portano tanto turismo al mio Paese, ma riconosco che ormai sono quasi delle celebrità e non capi di stato. Inoltre, costano troppo".

Sotto il Battistero, una guida turistica spiega l’architettura del monumento ad un gruppo di inglesi. Tre di loro si staccano dal gruppo: "Cosa ne penso della monarchia!? Costa troppo!" esclama Don, il più combattivo del trio. "Oh shut up! Stai zitto!" interviene Mary, una dolce signora sorridente. "Sono affezionata alla famiglia reale: la monarchia è tradizione. Poi, è un’istituzione che tiene gli inglesi uniti". "Già, uniti e poveri" ribatte Don alludendo alla Brexit. Mary accusa il colpo, gli altri ridono.

"Posso intervenire?" sussura alla fine Francis, un signore silenzioso e con le guance rosse che cerca di inserirsi timidamente nella discussione.

Ecco allora le sue parole: "Dell’incoronazione non mi importa granché, ma Meghan doveva essere lì presente. Quanto è bella...".

Benedetta Macchini