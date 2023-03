Diminuisce l’Irpef e i servizi non si toccano Maida sorride: "Un aiuto concreto ai cittadini"

Il consiglio comunale di Rufina ha approvato il bilancio di previsione 2023 che prevede, tra le altre cose, la diminuzione dell’Irpef. "L’amministrazione comunale - dice il sindaco Vito Maida - ha portato in consiglio comunale un bilancio che da una parte taglia le tasse ai cittadini e contemporaneamente mantiene gli impegni di spesa a beneficio della comunità. Diminuire l’Irpef, di questi tempi, è una manovra molto coraggiosa ma dobbiamo aiutare chi ha bisogno con misure sociali importanti". Con questa manovra, Rufina taglia l’Irpef per la prima fascia di redditi fino a 15mila euro e inserisce detrazioni fino a 13mila euro. "Allo stesso tempo - dice ancora Maida - manteniamo inalterati i servizi a domanda individuale come l’asilo nido, il pre-scuola, il trasporto scolastico e la mensa, senza aumentare le tariffe. Abbiamo poi confermato tutti gli investimenti annunciati, con un piano delle opere pubbliche che prevede milioni di euro di spesa sul territorio". Il bilancio è stato approvato con i voti della maggioranza e il no del gruppo ‘Rufina che verrà’. Assente il gruppo ‘Insieme per Rufina’.

"Ho chiesto esplicitamente alle opposizioni, sia quelle di destra sia quelle di sinistra, di votare la diminuzione dell’Irpef - aggiunge Maida -. Ritengo infatti che, prima dell’appartenenza politica, vengano le scelte per aiutare concretamente i cittadini". Leonardo Bartoletti