Digitalizzazione urbanistica ed edilizia, 40mila euro di finanziamento per la semplificazione delle pratiche Lastra a Signa è arrivata seconda su 147 Comuni al bando Carta-Byte per la digitalizzazione dell'urbanistica e dell'edilizia privata, ottenendo un finanziamento di 40mila euro. Progetti di semplificazione e digitalizzazione in arrivo.