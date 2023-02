‘Digitale purpurea’ Un no alla violenza

La Compagnia delle Seggiole, con il patrocinio di Artemisia Centro Antiviolenza di Firenze, presenta "Digitale purpurea", commedia noir contro la violenza sulle donne in scena al Teatro Reims oggi, il 25 e 26 febbraio (ore 17 la domenica, le 21 il sabato). E’ la tesi del master di drammaturgia all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico di Caterina Baronti, messo in scena in prima assoluta con la regia di Chiara Macinai e interpretato da Maddalena Amorini, Lapo Bacci, Maya Quattrini e Anita Susini.

Dianora, la più grande delle tre sorelle Coletti, annuncia alle due più piccole, la Betta e la Gingi, che si sposerà con Giorgio, atleta di punta degli Assi Giglio Rosso, bello, intelligente ma violento. Il suo vero piano è mettere le mani sulla farmacia della famiglia Coletti. E’ diventato allenatore e prova a vincere le gare con le anfetamine. Non solo, dunque, picchia Dianora ma tenta di produrre farmaci illegali nella sua farmacia, rischiando di rovinarne la reputazione. La Betta e la Gingi faranno di tutto per allontanarlo dalla sorella che dopo aver detto "sì" non può lasciarlo perché ancora non esiste il divorzio. Tenteranno di eliminarlo con la sua stessa arma: l’anfetamina. Riusciranno a fare l’omicidio perfetto, salvando farmacia e sorella?