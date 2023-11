Differenziata. I dati dell’Arrr calo del 3%

Diminuisce la quota di raccolta differenziata: dai dati dell’Arrr emerge che nel territorio nel 2022 è arrivata a 71,37%; nel 2020 era 74,11 %. I Verdi chiedono politiche mirate "Deve essere diffusa la pratica del compostaggio dell’organico, che come indicano i dati delle raccolte incidono per circa 13 del peso dei rifiuti della raccolta differenziata" . Tanto più che proprio su indicazione dei Verdi, anni fa è stato modificato il regolamento comunale Tari che prevede benefici sulla tassa per il "composter" e per tutti i compostaggio. Tramite Alia, invitano ancora, "sarebbe opportuno organizzare incontri pubblici sul tema e informare sugli incentivi già esistenti per i quantitativi di rifiuti che i cittadini conferiscono direttamente nelle stazioni ecologiche a Grassina e San Casciano".

Ma.Pl.