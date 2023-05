"Dietro il murale di Astori il degrado degli alloggi Erp"

FIRENZE

La struttura Erp di via Canova 166, all’Isolotto, famosa perché nella parete laterale si trova l’enorme murale dedicato al capitano della Fiorentina Davide Astori, è "ridotta in condizioni pietose".

A dare l’allarme è stato il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi che ha effettuato un sopralluogo nei condomini.

Il murale di 240 metri quadrati venne inaugurato il 24 maggio 2021, un’opera che porta la firma di Giulio Rosk e è che è stata voluta dalla fondazione Cure2Children onlus insieme al Comune di Firenze. L’opera ritrae un sorridente Astori con indosso la maglia viola e il messaggio che Davide, morto nel marzo 2018 in una stanza di albergo di Udine dove si trovava con la squadra in attesa di disputare l’incontro con i friulani, ha lasciato: "Ogni bambino ha il diritto di giocare la sua partita". Il sopralluogo fatto da Draghi ha però evidenziato alcune criticità sulla struttura gestita da Casa spa:

"Dopo i lavori per l’efficientamento energetico nessuna manutenzione è stata più effettuata – ha detto -. Ci sono porte di accesso ai condomini con vetri rotti e senza maniglie alle porte. I cancelli sono perennemente aperti, sia quello elettrico che conduce ai posti auto, sia quello pedonale, perché guasti ormai da chissà quanto. In più, per completare il quadro, mancano le luci dappertutto agli ingressi del palazzo, che diventa così facile preda di ladri, vandali che continuano a fare nuovi danni, e senza fissa dimora che bivaccano abbandonando negli spazi condominiali le loro masserizie".

Draghi ha fatto un appello al Comune: "Il Comune ha il dovere di intervenire per riportare la situazione a quel minimo di decoro che i residenti meritano – ha spiegato -. Altrimenti i nostri amministratori, dal sindaco Nardella agli assessori che si sono succeduti con delega all’edilizia popolare, fino al presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, saranno ricordati qui solo per le passerelle fatte al momento dell’inaugurazione dell’opera dedicata ad Astori".

Da parte di Casa spa è stato ricordato che "il fabbricato è stato oggetto di efficientamento energetico e quindi di intervento di grande manutenzione straordinaria" ed è stato precisato che "ogni anno c’è un intervento sulla manutenzione ordinaria nei giardini e negli spazi comuni", dove si verificano "continui atti vandalici".

Gli interventi di risoluzione dei problemi dovrebbero essere portati a termine "nelle prossime due settimane", in particolare con la "sistemazione e la riparazione del cancello di ingresso 1663, la sistemazione della molla del cancellino di ingresso, la riparazione del portone di ingresso con le sostituzioni del vetro, della serratura, delle lampade rotte".

Niccolò Gramigni