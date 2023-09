Diesel Euro 5, protesta per lo stop E l’assessore Giorgio scrive al ministro

di Antonio Passanese

Mentre in consiglio comunale, su sollecitazione delle opposizioni, ieri, ha di nuovo tenuto banco la discussione sul blocco dei diesel Euro 5 per le auto immatricolate fino al dicembre 2014, all’ombra del Biancone andava in scena la protesta organizzata dal movimento apartitico Aria Nuova per Firenze. Una sessantina gli automobilisti che hanno deciso di manifestare per chiedere all’amministrazione il ritiro del provvedimento che mira a ridurre le concentrazioni di biossido di azoto nell’area che va dalla Fortezza a viale Giovine Italia. Una delegazione del movimento è stata dunque ascoltata dal presidente del Consiglio Luca Milani che ha promesso di dedicare la prossima seduta del Consiglio allo spinoso argomento anticipando inoltre che "chiederà – afferma il portavoce di Aria Nuova a Firenze – la sospensione della misura per i prossimi 2 anni. Come cittadini liberi oggi abbiamo ottenuto un grande risultato".

Intanto, l’assessore all’Ambiente Andrea Giorgio, intervendo in aula per rispondere alle contestazioni sollevate sul blocco da parte della destra, ha annunciato che nei prossimi giorni invierà una lettera al ministro Picchetto Fratin per chiedere un fondo aggiuntivo da 100 milioni di euro per limitare, con nuovi incentivi, lo stop.

"Abbiamo già chiesto nei mesi scorsi fondi aggiuntivi al ministro dell’Ambiente - ha detto Giorgio -, fondi che si aggiungano a quelli su cui abbiamo già avuto una positiva interazione con lo stesso ministro e che serviranno a lanciare nuovi bandi per dare incentivi anche a chi compra un’auto usata o a benzina Euro 6. Ne servono di più però, perché vogliamo tutelare la salute delle persone ma vogliamo anche dare il massimo supporto ai cittadini, ai lavoratori e alle imprese. Chiedo dunque a tutti di sottoscrivere questa richiesta".