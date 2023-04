Diesel al canto del cigno Le ibride vanno a ruba e superano la benzina L’elettrico non decolla

Prima di scudo verde e stop ai motori più inquinanti, a dare il colpo di grazia alle auto a gasolio ci ha pensato il mercato dell’auto fiorentino. I suoi numeri fotografano una lenta eutanasia per il diesel: nel 2019, prima che il Covid congelasse il mercato, in città i veicoli diesel immatricolati erano stati 5.650. Una cifra che, nel 2022, è stata più che dimezzata con appena 2.036 infornati sul mercato che hanno toccato il minimo storico a febbraio di quest’anno con 237 nuove immissioni contro le 607 del febbraio 2019 a mercato ’sano’ e non ancora toccato dalla pandemia. L’emorragia sta andando avanti e segna l’impennata di una nuova tendenza, l’amore spassionato dei fiorentini per l’accoppiata termico-elettrico: le auto ibride che si sono conquistate con prepotenza il titolo di più amate in città. Nel 2019 erano un vezzo da pionieri o habitué del green con solo 848 auto acquistate. Nel 2022 è arrivata l’esplosione con le registrazioni al Pra arrivate alla quota record di 4.099 veicoli acquistati. Il sorpasso è arrivato in soli 24 mesi. A premere sull’acceleratore ci hanno pensato anche le Euroregole che puntano a ridurre del 100% entro il 1 gennaio 2035 le emissioni di auto e furgoni nuovi che emettono Co2.

Da quella data si potranno vendere e immatricolare solo nuove auto 100% a emissione zero o alimentati con e-fuel. E a Firenze il cambio di pelle sembra essere già iniziato. Tanto che nel primo trimestre di quest’anno l’ibrido ha stravinto anche sul caro vecchio motore a benzina con 955 nuove auto contro le 860 alimentate a verde. Il sorpasso storico che arriva dopo un testa a testa durato per tutto il 2022, anno che si è chiuso con 4.099 nuovi motori bridi acquistati contro 3.410 a scoppio. Vittme anche loro di un vero e proprio crollo visto che prima della pandemia, in tutto il 2019, i fiorentini avevano immatricolato ben 7.139 auto a benzina Ma se la via di mezzo sembra far gola ai fiorentini, a non convincere ancora è il motore 100% elettrico. I suoi numeri sono ancora da mercato dei pionieri: 135 quelli immatricolati da gennaio a oggi. La strada alla transizione green sembra ancora lunghissima.

Claudio Capanni