Dieci incontri al tramonto Tornano gli itinerari di ’Firenze dall’alto’

Firenze è sempre bella, ma vista dall’alto offre una prospettiva inedita. Magica. Così da torri, tetti e terrazze dal 22 giugno al 7 settembre ecco dieci incontri al tramonto, dieci punti di vista diversi, 1’ esperienze di produzione e fruizione culturale. La quarta edizione di ‘Firenze dall’alto’, progetto dell’Estate Fiorentina, si preannuncia particolarmente interessante tra concerti, talk, comedy show, reading e visite guidate. Con un cast niente male: Dente e Federico Dragogna, Paolo Crepet, Caterina Guzzanti, Arianna Gaudio e Federico Vigorito con Filippo Gatti, Teresa Cinque, Cristina Donà, Saverio Lanza e Elena Dak. E con location niente male: Casa del Popolo di Settignano, Villa Bardini, Forte Belvedere, Limonaia di Villa Strozzi, Manifattura Tabacchi, terrazza dell’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, terrazza del Palazzo della Borsa, terrazza del Caffè del Verone, Torre della Zecca e terrazza dell’Hotel Antica Torre Tornabuoni. La manifestazione è organizzata da ‘Lama impresa sociale’, in collaborazione con ‘La scena muta’, ‘Cooperativa archeologia’ e ‘Enjoy Firenze’.

Si parte il 22 giugno con la possibilità di visitare la storia della casa-torre denominata Antica Torre Tornabuoni. Il 29 giugno alla Casa del popolo di Settignano l’appuntamento con i cantautori Dente e Federico Dragogna, mentre il 6 luglio ci sarà l’evento al Palazzo della Borsa. Per la prima volta a ‘Firenze dall’alto’ ci sarà anche un comedy show, alla Limonaia di Villa Strozzi con ‘La scoria infinita’: in scena ci saranno Caterina Guzzanti, Arianna Gaudio e Federico Vigorito con Filippo Gatti. Lo spettacolo è programmato il 13 luglio. Il 20 luglio l’edificio B11 della Manifattura Tabacchi ospiterà il reading femminile sulle fiabe tradizionali ‘La cerva’, sette giorni dopo la rassegna si sposta al Forte Belvedere: qui Cristina Donà, Elena Dak, Saverio Lanza portano in scena "La musa e l’orizzonte", incontro di parole e canzoni.

Arriviamo all’agosto: il 3 agosto evento sulla terrazza del Caffè del Verone dal titolo ‘Gli innocenti e la città: un legame ininterrotto’, il 24 agosto fiorentini e non potranno arrivare fino alla terrazza dell’Osservatorio Astrofisico, il 31 agosto Paolo Crepet da Villa Bardini racconterà il suo libro ‘Lezioni di sogni. Un metodo educativo ritrovato’. Il programma si chiuderà il 7 settembre alla Torre della Zecca, luogo di storia e segreti.

"Firenze dall’alto è il modello di Estate fiorentina che ci piace molto - ha detto la vicesindaca e assessora alla cultura Alessia Bettini -. Quello di una cultura diffusa sul territorio e multidisciplinare, che mette insieme vari soggetti, da Scena Muta a Cooperativa Archeologia, a Lama e Comune di Firenze, per offrire a cittadini e visitatori la possibilità di godere gratuitamente della bellezza straordinaria della nostra città da prospettive diverse. Ma anche un’occasione per ascoltare e approfondire attraverso incontri culturali in scenari di grande fascino". Dieci appuntamenti e dieci viste diverse, tutte da non perdere.

Niccolò Gramigni