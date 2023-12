Dieci anni senza Bisagno. La mozione

"Una mozione per dedicare una via o piazza a Tommaso Bisagno a partire dal decimo anniversario della sua scomparsa". L’hanno presentata Gianni Vinattieri e Simone Lulli, rispettivamente capogruppo e consigliere di Uniti per Signa. "Il 18 gennaio 2024 cade il decimo anniversario della scomparsa dell’onorevole – spiegano - uomo buono e onesto, di altissimo profilo morale, intellettuale e politico che ha legato inscindibilmente la sua vita a Signa e alla sua comunità. Per questo chiediamo di dedicare una via o una piazza a Bisagno". L’onorevole Bisagno è nato a Signa il 4 aprile 1935. Laureato in chimica, si è iscritto alla Democrazia Cristiana nel 1956, è stato segretario di sezione, membro della direzione e del comitato provinciale di Firenze dello stesso partito, consigliere comunale a Signa dal 1964. Alle consultazioni elettorali regionali del giugno 1970 si è presentato nella lista della Democrazia Cristiana ed è stato eletto nella circoscrizione di Firenze con 6.308 preferenze. Nella IX Legislatura ha ricoperto il ruolo di sottosegretario di Stato alla Difesa nel I e II Governo Craxi e nel VI Governo Fanfani. Nella XI Legislatura ha ricoperto il ruolo di sottosegretario di Stato ai Lavori pubblici nel I Governo Amato. Dal 1990 al 1995 è stato sindaco di Signa.