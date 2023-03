Didacta, la scuola si presenta a Firenze tra tecnologia e futuro

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara

Firenze, 8 marzo 2023 - Oltre 800 eventi formativi, 342 aziende della filiera dell’istruzione presenti, un programma scientifico con 362 seminari, un’area green per diffondere competenze e cultura dell'economia circolare e delle energie pulite. Ha preso il via stamani a Firenze Didacta Italia, la principale manifestazione sull’istruzione nel nostro Paese - nata da un format sperimentato da oltre mezzo secolo in Germania.

Tra gli interventi, in videomessaggio, quello del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, al centro di tante polemiche a Firenze dopo l'aggressione al liceo Michelangiolo. "Stiamo lavorando – ha detto - in maniera energica per dare vita ad una scuola 'intelligente', cioè una scuola innovativa in tutti i suoi aspetti, a partire dalla creazione di ambienti accoglienti e stimolanti, dove ogni elemento, dalle luci ai colori, dalla diffusione fonica alla qualità dell'aria, contribuisca alla serenità della vita fra i banchi".

"Stiamo lavorando a una scuola 4.0 - ha proseguito - che, come indicato dal Pnrr, deve essere un modello nell'utilizzo delle tecnologie dell'intelligenza artificiale, temi centrali nel dibattito pubblico. Una scuola capace di potenziare sia la didattica sia la ricerca, di cui oggi si parla ancora troppo poco. Visitando diversi tipi di istituti in Italia ho avuto modo di vedere persino dei brevetti, che meritano di essere valorizzati e trasformati in realtà applicative".

Il sindaco Dario Nardella ha spiegato che è necessario “difendere la scuola, e dobbiamo sempre condannare senza 'se e senza ma' ogni forma di violenza e soprattutto ogni forma di indifferenza". Il sindaco ha ricordato, riferendosi all'aggressione davanti al liceo Michelangiolo, che "in queste tre settimane la nostra città è stata al centro dei dibattiti e delle cronache per un fatto gravissimo di violenza che si è consumato davanti ad una scuola. Bene, io vorrei dire, senza polemica e senza faziosità, che tutti noi siamo chiamati a difendere la scuola perché come dice l'articolo 34 della Costituzione, 'La scuola è aperta a tutti'. Con cinque parole, è una frase potentissima".