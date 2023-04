Diciotto tappe e 100 ospiti per ’La città dei lettori’

di Barbara Berti

"Portare il piacere della lettura in tutto il territorio toscano: questa è stata fin dal primo momento la volontà de La città dei lettori". Parola di Gabriele Ametrano, direttore del progetto e presidente dell’Associazione Wimbledon Aps, che ha centrato l’obiettivo. L’edizione 2023 de "La Città dei lettori", infatti, cresce ancora con ben 18 territori coinvolti e oltre 100 ospiti per una carrellata di eventi, presentazioni e incontri con i protagonisti della letteratura contemporanea, da maggio a ottobre. Il festival itinerante dedicato al libro e alla letteratura, che da sei anni porta in Toscana autori, traduttori e curatori di primo piano con l’obiettivo di promuovere la passione per la lettura, quest’anno è ancora più ricco e diffuso sul territorio.

Sotto lo slogan "Leggere cambia tutto", l’edizione 2023 propone un’interessante novità: 4 al 6 maggio a Firenze va in scena la prima edizione de "La città dei giovani lettori", manifestazione tutta dedicata al libro per bambini, ragazzi, teen e young adult che catalizzerà a Villa Bardini illustratori, editori, scrittori e divulgatori tra i più interessanti del panorama italiano e internazionale. Il calendario si aprirà con l’arrivo del festival per la prima volta a Prato, dal 25 al 27 maggio, per continuare poi con la sesta edizione della kermesse fiorentina, dal 7 all’11 giugno. Ancora prime edizioni a Poggibonsi, dal 15 al 16 giugno, e a San Miniato dal 17 al 18 giugno, mentre per il terzo anno consecutivo si confermano Grosseto, dal 21 al 22 giugno, e Arezzo, dal 24 al 25 giugno. Montaione diventerà città dei lettori per la prima volta dal 30 giugno al 2 luglio, mentre in continuità con i due anni passati torna l’appuntamento a Villamagna – Volterra il 2 luglio e a Montelupo Fiorentino dal 6 al 7 luglio. Ancora: seconda edizione per Monteriggioni dal 21 al 22 luglio, prima per Vicchio dal 1 al 3 settembre, terza per Calenzano dal 7 al 9 settembre e per Campi Bisenzio dal 13 al 14 settembre. Un’ulteriore prima edizione a Piombino dal 15 al 16 settembre, e poi ancora conferme: per il terzo anno consecutivo a Bagno a Ripoli, dal 22 al 24 settembre, e per il secondo a Lucca, dal 30 settembre al 1 ottobre. Poi secondo a Impruneta dal 27 al 28 ottobre e primo a Cavriglia in date da destinarsi.

Un cartellone fittissimo che prenderà il via dopo la consegna del Premio La città dei lettori: riconoscimento alla prima edizione sostenuto da Unicoop Firenze nato durante l’edizione 2022 del festival che quest’anno va ad Alba Donati, con il romanzo "La libreria sulla collina".