Diciotto ’furbetti’ del reddito "Controlli continui indispensabili"

"Un plauso alle forze dell’ordine, che continuano in maniera incessante a svolgere i doverosi controlli relativi alla illecita percezione del reddito di cittadinanza. Sono 18 i nuovi furbetti scoperti in Valdisieve che hanno dichiarato falsamente di non percepire altri proventi o di non essere possessori di beni mobili o immobili". A dirlo è il portavoce di Fratelli d’Italia a Pontassieve, Giampaolo Giannelli, che interviene dopo le recenti indagini dei carabinieri che hanno portato alla denuncia di persone che avrebbero indebitamente percepito il reddito. "Le 18 persone, per le quali è stata segnalata l’incongruità delle situazioni lavorative e patrimoniali all’Inps – dice Giannelli –, avevano nel frattempo percepito somme variabili tra 273 e 32.684 euro, per un totale di oltre 173mila euro.