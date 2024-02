Dialogo tra culture diverse, ecco il progetto

Con il progetto "+Dialogo+Conoscenza+Rispetto=PACE", Rignano promuove il dialogo e la convivenza tra culture diverse, all’insegna del rispetto degli individui e della conoscenza reciproca, che porta solo crescita e arricchimento. Al centro pastorale con l’organizzazione del Comune e dell’associazione La Formica, protagonisti dei due eventi sono delle comunità straniere molto presenti nel tessuto rignanese: il 17 febbraio saranno presenti i rappresentanti dello Sri Lanka, il 16 marzo i referenti della comunità albanese. Entrambi gli appuntamenti inizieranno alle 19 e saranno occasione, dicono da La Formica, per riflettere anche sui conflitti di oggi e lanciare ai giovani un messaggio di pace. "Questo progetto – sottolinea la vicesindaco Federica Morandi (in foto) – rafforza i legami tra la cittadinanza per una comunità aperta al confronto e all’accoglienza nella cultura del rispetto".

Ma.Pl.