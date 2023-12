Dialogo sullo stadio. Finalmente ci siamo

Finalmente sembra prevalere il dialogo nella questione della ristrutturazione dello stadio Franchi. Dopo anni di illazioni sul nuovo stadio (che non si farà), di polemiche fra le parti che noi tifosi vogliamo unite e vedere remare insieme nella stessa direzione dopo veti e contro veti, fino all’assurda beffa dei fondi europei negati perché il progetto non rientrava a giudizio di Bruxelles fra quelli finanziabili con gli stanziamenti del PNRR, ecco la tanto attesa notizia di una task force con i principali protagonisti impegnati a completare il finanziamento del progetto. Il Comune, innanzitutto, proprietario del complesso; lo Stato, per la linea di compartecipazione con le Società auspicata dal ministro Abodi, e per il recupero del Franchi, bene vincolato per l’alto valore artistico e culturale, come ha ribadito più volte la Soprintendenza. Infine la Fiorentina cui stanno a cuore i propri sostenitori, autentica anima e linfa vitale della Società.

I tifosi: sono loro il fine ultimo cui deve guardare, operando, la task force. Porre fine al sacrificio di stare ore sotto la pioggia per sostenere la squadra, assicurare servizi igienici almeno decorosi e quant’altro. Per non trascurare la nostra immagine in Europa ora che la Fiorentina partecipa alle coppe internazionali: si raggiungono località improbabili e il primo giudizio viene dato sulle strutture dello stadio che ci ospita. Quale immagine diamo di noi, finché accanto alla cupola del Brunelleschi abbiamo lo stadio in queste condizioni? Tutti avranno il loro ritorno: Firenze, con la valorizzazione di un significativo patrimonio storico; la Federazione, con un impianto sportivo pronto per l’Europeo; la Fiorentina che dopo il Viola Park, giocherà in uno stadio adeguato. Una Società in grado di recuperare nel tempo il contributo eventualmente erogato, attraverso le condizioni di affitto dell’impianto ed altro. Il beneficio andrà soprattutto ai fiorentini, guelfi o ghibellini, di destra o di sinistra che insieme vanno, senza distinzione, a vedere la partita. Nessuna speculazione politica, dunque, specie ora che ci avviciniamo alla campagna elettorale: lo stadio rinnovato accomuna tutti nel grido "Forza Viola!".