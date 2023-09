Dialoghi Urbani Nel segno di Italo Calvino

Lo scrittore e saggista Alessandro Raveggi, il designer Ezio Manzini, il musicista Peppe Voltarelli sono alcuni dei protagonisti di “Dialoghi urbani“, la rassegna del Comune di Firenze che, nel centenario della nascita di Italo Calvino, propone 24 appuntamenti nelle biblioteche comunali.

Dal 16 settembre, il pubblico potrà partecipare a presentazioni di libri, un corso di scrittura, laboratori di “immaginazione urbana“ per i più piccoli. Spazio anche alla presentazione di podcast realizzati dalle comunità di quattro borghi urbani della città, a mostre e a gruppi di lettura dedicati a Calvino. Tra gli appuntamenti, il 19 settembre alla biblioteca Thouar con la presentazione del libro di Antonella Agnoli (nella foto) dal titolo “La casa di tutti. Città e biblioteche“ (Laterza, 2023): saranno presenti la vicesindaca Alessia Bettini e Andrea Aleardi della Fondazione Giovanni Michelucci. Il 12 ottobre alla biblioteca Canova Isolotto si terrà la presentazione del libro di Ezio Manzini, “Abitare la prossimità. Idee per la città dei 15 minuti“ (Egea, 2021): l’autore, tra gli altri, dialogherà col presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni e con Camilla Perrone (dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze), responsabile del progetto “I care“ con la casa circondariale di Sollicciano. Nel programma Off da segnalare il gruppo di lettura alla biblioteca Thouar, rivolto a bambini dai 12 anni e dedicato a Calvino.

E sempre in occasione del centenario della nascita, oggi prende il via “Cosmo Calvino“, l’omaggio della la compagnia Catalyst fatto di spettacoli, concerti, conversazioni e letture. Stasera (ore 21) nel giardino della Biblioteca Bonarroti va in scena “Le Cosmicomiche“.

Niccolò Gramigni