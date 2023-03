Dialect, cibernetica e pensiero buddista

Buone notizie per gli amanti della musica anticonvenzionale. Torna alla ribalta Hand Signed, rassegna organizzata da Ooh-sounds, Nub Project Space e Musicus Concentus che accende i fari su quei paesaggi sonori che indagano l’interdipendenza fra il naturale e l’artificiale, il razionale e il magico. Il primo appuntamento stasera alla Sala Vanni, col progetto solista dell’estroso polistrumentista e compositore britannico Dialect (nella foto), che a Firenze propone un set all’insegna del suo gioioso ecosistema di suoni delicati e melodie intime e inaspettate. Il 5 maggio sarà invece la volta delle sperimentazioni fantasiose di Dylan Henner, fatte di voci sintetiche e field recording. Il lavoro di Dialect, di stanza a Liverpool, è influenzato dalla cibernetica e dal pensiero buddista: le sue sperimentazioni fondono elementi di musica da camera, improvvisazione e composizione elettro-acustica. E il suo sound, attraverso timbri delicati e melodie intime e inaspettate, si sviluppa in una forma emotiva, e altamente personale, di collage musicale che spesso riflette una speciale interconnessione con il mondo naturale. Fra gli ultimi lavori spicca l’album "Under~Between", che riesce a mettere in connessione la spontaneità della libera improvvisazione con il rigore melodico del post-minimalismo.

Giovanni Ballerini