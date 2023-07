Diacetum festival, il programma per i suoi 25 anni

Il Diacetum Festival compie 25 anni , Saranno 7 gli spettacoli in programma, tutti nell’arena estiva di Diacceto. Un prjgramma grado davvero di soddisfare esigenze e curiosità diverse. Si comincia l’11 luglio con "Il canto del mandolino", un concerto per mandolino e pianoforte dove Tiziano Palladino ci accompagnerà tra le più leggendarie melodie internazionali. Il 18 luglio salirà sul palco Aleandro Baldi, l’amatissimo cantautore fiorentino, per una emozionante esibizione in acustico. Il 21 luglio sarà la volta di un artista internazionale come Bob Malone che proporrà alcuni dei grandi classici rock‘n’roll e soul. Il 25 luglio uno spettacolo da non perdere: l’Ensemble Terzo Tempo omaggerà il maestro Morricone e le sue colonne sonore cinematografiche. Il mese di luglio si chiuderà, il 29, con la danza e la Lyric Dance Company che si esibirà in uno spettacolo dedicato a Edith Piaf. Il 1 agosto è la volta del musical con l’esibizione dei Broadway Shots, accompagnati da una band dal vivo. Gran finale il 5 agosto: la compagnia teatrale Nexus Studio porterà in scena un classico della commedia, "Un marito ideale" di Oscar Wilde. Gli spettacoli si tengono alle ore 21.30 nel’l’Arena Estiva proprio all’ingresso del paese. A presentarli sarà l’attrice e regista Chiara Macinai. Maggiori informazioni sul sito www.diacetumfestival.com o sulla pagina Facebook del Festival

Leonardo Bartoletti