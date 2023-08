Di Segni: “Fascismo sia riconosciuto male assoluto per l'Italia”

Firenze, 11 agosto 2023 - "Firenze è una città che ci dona ogni giorno, oggi è il giorno di riaffermazione della libertà riconquistata. Tacere le aberrazioni, produrre ricostruzioni fantasiose equivale all'oblio sull'immenso dolore della devastazione. Se i processi per le stragi naziste, tardivi e mai celebrati, se gli indennizzi limitati fanno parte di un triste realismo politico, noi moralmente non possiamo disimpegnarci. Il fascismo deve essere riconosciuto come male assoluto per l'Italia intera". Lo ha detto la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni, alle celebrazioni del 79/o della Liberazione di Firenze.

Nell'occasione Di Segni ha annunciato che "Firenze sarà capofila della giornata della cultura ebraica, la 24esima, il prossimo 20 settembre".

"Abbiamo scelto come tema e filo conduttore la bellezza, che può essere un modo di raccontare il male, il dolore, ma esattamente quello che va protetto con la bellezza degli atteggiamenti - ha affermato - Viva Firenze, la Toscana, l'Italia".