Di corsa e in bici al Polo scientifico Sono le qualificazioni del duathlon

Le strade del polo scientifico universitario di Sesto si animeranno oggi con la prima edizione del "Duathlon Giovanile di Sesto Fiorentino", competizione valevole per la Coppa Toscana Giovanile di triathlon nonché per il titolo di Campionato Toscano di Duathlon Giovanile. Il Duathlon è una specialità del triathlon che prevede, nell’ordine e senza soluzione di continuità corsa-bici-corsa, e a cimentarsi nella gara saranno ragazze e ragazzi dai 6 ai 19 anni che gareggeranno nell’area del campus, per l’occasione chiusa al traffico. La manifestazione, cui attesi circa 120 giovani atleti, con relativo seguito, che dalle 9,30 in poi inizieranno a popolare tutta l’area, è organizzata dal Firenze Triathlon, storica compagine fiorentina: "Abbiamo scelto una data che fosse di basso impatto per le attività di chi vive e lavora nel Polo Scientifico – dice il neopresidente Andrea Pucci – e vorremmo che questo possa dare il minimo disagio possibile alla popolazione: il nostro intento è quello di valorizzare questa parte di città attraverso uno sport nuovo e frizzante, per cui invitiamo tutti a venire a vedere questa manifestazione. La zona interessata sarà il quadrilatero delimitato dalle vie Detti, Funaioli, Patrone, della Lastruccia". La prima partenza della gara dei più piccoli è fissata per le 12, poi le altre categorie fino all’ultima partenza dei più grandi, alle 15.10, con l’arrivo degli ultimi concorrenti stimato per le 15.45. Le premiazioni, alle 16, chiuderanno l’evento.

S.N.