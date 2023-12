Devil’s Rock oggi il saggio

Non solo una esibizione di ballo ma anche una iniziativa solidale. Anche quest’anno la scuola di danza Devil’s Rock Academy ha deciso di devolvere i proventi del saggio natalizio dei propri allievi, in programma oggi dalle 16,30 alle 19 al PalaLilly in viale Machiavelli, ad una buona causa: il ricavato del biglietto di ingressobiglietto lotteria (5 euro) pagato dagli spettatori sarà infatti devoluto interamente a favore di Zia Caterina Milano 25 ODV per i trasporti in ospedale dei piccoli pazienti.