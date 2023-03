"Devastazione nell’ex polisportiva Lucciola, il vento ha spazzato via il tetto: cade a pezzi"

"La Lucciola cade letteralmente a pezzi!". Un vero e proprio grido quello che arriva dal capogruppo consiliare della Lega Daniele Brunori che, in questi giorni di vento estremo, ha effettuato e poi pubblicato sui social un video all’esterno della struttura di piazza IV Novembre.

I lavori nell’immobile sono fermi da ottobre per l’abbandono dal cantiere da parte della ditta che aveva vinto l’appalto e a dicembre c’è stata la rescissione ufficiale del contratto: "Alla Lucciola non solo si sprecano diversi milioni dei cittadini – denuncia Brunori- ma si mettono in pericolo i cittadini stessi perché il cantiere non è in sicurezza con pezzi di tetto che volano, barriere che cadono, calcinacci in giro. È uno scempio, una brutta pagina per la nostra città e per l’amministrazione comunale tutta fumo e poco arrosto ma, in questi giorni di vento, il fumo viene portato via".

Nel prossimo consiglio comunale la Lega presenterà un’interrogazione sulla Lucciola a firma del consigliere Maurizio Vitrano. La replica arriva dall’assessore ai Lavori pubblici Claudia Pecchioli: "Come si può immaginare – dice – il vento forte ha creato problemi alla recinzione e ad alcuni pannelli sul tetto. Immediatamente è stato chiesto alla ditta di provvedere alla messa in sicurezza e a verificare situazioni di pericolo. Si tratta di un fatto legato al meteo in un cantiere fermo per il l fallimento della ditta, circostanza resa tempestivamente nota dall’amministrazione e alla quale gli uffici stanno lavorando per procedere ad un nuovo affidamento secondo i tempi e le modalità previste dal codice degli appalti. Insinuare che siano in corso sprechi di denaro denota mancanza di serietà e di non avere idea di che cosa si stia parlando".

Sandra Nistri