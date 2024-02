Detenuto morto a Sollicciano: “Nelle lettere le accuse di percosse. Ora l’autopsia”

Firenze, 15 febbraio 2024 – Nelle lettere le accuse di percosse. E per questo, secondo la famiglia, è necessario che venga effettuata l’autopsia. Soltanto così sarà possibile fare chiarezza sulla morte di Gafur Hasani, 51enne serbo detenuto a Sollicciano e deceduto a Careggi dopo giorni di coma.

I parenti, per tramite del suo legale, l'avvocato Francesco Del Pasqua, chiedono che sia fatta chiarezza sul decesso: l'uomo, 51 anni, potrebbe quindi essere sottoposto ad autopsia. Secondo il legale, il detenuto, di origine serba, non soffriva di alcuna particolare patologia nota. Però, in lettere indirizzate ai familiari, aveva descritto appunto un clima turbolento dentro la sezione in cui era recluso, con risse e aggressioni. L'autopsia è stata chiesta per verificare se sia stata vittima anch'egli di violenza.

Si tratta, al momento, soltanto di supposizioni, ma proprio per questo i familiari vogliono vederci chiaro e fanno appello affinché venga eseguita l’autopsia.