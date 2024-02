Detenuti minori. Boom di entrate con dl Caivano

"Un sistema cambiato, costretto oggi ad affrontare nuove difficoltà rispetto al passato". È questo il quadro che emerge dalle visite di Antigone nei 17 Istituti penali per minorenni (Ipm) d’Italia la cui sintesi è registrata nel settimo rapporto sulla giustizia minorile in Italia. Molti i reparti chiusi per ristrutturazioni e per la prima volta dopo tanto tempo, "alcuni Ipm hanno iniziato a riscontrare situazioni di sovraffollamento". È questo il caso degli Istituti di Milano, Treviso, Torino, Potenza e Firenze dove, al momento della visita dell’Osservatorio, il numero di ragazzi ospitati superava le capienze regolamentari. A Firenze, la stanza solitamente utilizzata per l’isolamento sanitario è stata adibita a camera di pernottamento. Secondo i dati, i ragazzi all’interno dell’istituto fiorentino sono una ventina, quando il limite massimo di capienza è di diciassette. Una situazione controllata, spiegano dall’Ipm, che sconta un aumento delle entrate e una struttura che è sottoposta a dei lavori di ristrutturazione. L’associazione prova anche a dare una spiegazione all’impennata dei numeri: "Il cosiddetto decreto Caivano - si legge - ha introdotto una serie di misure che stanno avendo e continueranno ad avere effetti distruttivi sul sistema della giustizia minorile, sia in termini di aumento del ricorso alla detenzione che di qualità dei percorsi di recupero per il giovane autore di delitto". E ancora: "L’estensione delle possibilità di applicazione dell’accompagnamento a seguito di flagranza e della custodia cautelare in carcere – continua – stravolge l’impianto del codice di procedura penale minorile del 1988 e sta già determinando un’impennata degli ingressi negli Ipm".