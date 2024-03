Detenuta perde la bimba. Dimessa, è già in cella: "È stata sempre seguita"

"Dispiace per le complicazioni che hanno portato la donna detenuta a Sollicciano a sottoporsi all’intervento di interruzione di gravidanza. I sanitari si sono adoperati fin da subito per assicurarle visite tutti i giorni". È l’Asl a intervenire dopo la pubblicazione su La Nazione della notizia dell’aborto della 26enne tunisina che, finita in cella perché sorpresa a trasportare droga in viale Europa, aveva scoperto di essere incinta e ha perso la sua bimba al quarto mese di gravidanza.

"Da parte dei sanitari è stata prestata alla donna tutta l’assistenza sanitaria dovuta – chiarisce l’azienda sanitaria –, fin dal suo primo ingresso nel penitenziario e il successivo accertamento della gravidanza, come riportato anche nella cartella sanitaria. A maggior precisazione confermiamo che oltre all’assistenza sanitaria garantita ogni giorno, l’umanità e la vicinanza hanno sempre contraddistinto il rapporto dei sanitari con la detenuta e che sono state messe in campo tutte le azioni possibili per venire incontro alle sue richieste, in considerazione del suo stato e nei limiti di quanto poteva essere fatto in una situazione di detenzione".

Dopo aver scoperto di essere in attesa di una bambina per Boschra era cominciato un tortuoso percorso per cercare una custodia cautelare alternativa alla cella. Ma tra ostacoli e dinieghi, Boschra è sempre rimasta dentro.

A fine gennaio, l’avvocato Del Fio (che adesso è in attesa di poter consultare le cartella clinica della sua paziente) era riuscita a trovare una collocazione per porla agli arresti domiciliari. Un primo controllo della polizia presso l’abitazione aveva fatto fare retromarcia al giudice: a quell’indirizzo risultava domiciliato un’altra persona con precedenti per droga. Nel frattempo, Boschra si era lamentata anche con le assistenti sociali di quanto fosse difficile far convivere gravidanza e detenzione.

Quando il nostro giornale parlò di questa situazione, la Asl rispose con una lunga precisazione che smentiva la carenza di assistenza e puntava il dito anche sull’atteggiamento poco collaborativo della donna, che "più volte si è rifiutata di sottoporsi alle visite per poi cambiare idea". Fatto sta che Sollicciano, il carcere di cui si parla spesso per le sue condizioni poco umane, ha fatto un’altra vittima.

Intanto, da venerdì, conclude l’Asl, "la donna dimessa dall’ospedale, è tornata nella sezione femminile del carcere. Sta bene clinicamente e le sono stati prescritti tutti i controlli ordinari post interruzione di gravidanza".

E infine: "Fra tre giorni è previsto un nuovo controllo da parte del ginecologo. Continua a essere monitorata e le è stato dato un supporto psicologico per affrontare l’esperienza della perdita che coinvolge lei in prima persona e che colpisce tutti emotivamente", conclude la nota.