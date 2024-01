Detenuta incinta: visita ok, il bimbo sta bene

FIRENZE

Il bimbo di Boschra, la tunisina che si trova detenuta benché in stato interessante da tre mesi, sta bene. Lo confermano gli esami a cui la donna è stata sottoposta ieri mattina. Riguardo al trattamento sanitario ricevuto dalla donna - a cui il giudice ha rigettato un’istanza di scarcerazione - la Asl Toscana Centro ha replicato che "nell’ultimo mese la detenuta è stata visitata tutti i giorni e in talune occasioni più volte nella giornata. Visite ed esami eseguiti sono tutti tracciati: nella cartella sanitaria informatizzata del carcere risultano eseguite più di trenta visite".

"Per la detenuta - prosegue l’azienda sanitaria - è stato messo a disposizione il doppio canale del medico curante Asl interno al carcere e quello degli specialisti interni che hanno effettuato sulla donna visite cardiologiche, odontoiatriche ed esami di laboratorio. Una volta che è stata accertata la gravidanza, sono stati eseguiti tutti gli esami previsti dall’assistenza di routine per le gestanti. Fra questi naturalmente anche la visita ginecologica da parte della specialista che segue la detenuta dal punto di vista gestazionale e che è presente in carcere a disposizione delle donne tutti i lunedì mattina". "Per la gestante, la ginecologa ha predisposto le ecografie di primo livello che sono già state eseguite all’interno del carcere e quelle di secondo livello che sono previste nei mesi di gravidanza. Per eseguire quest’ultime ecografie, più specialistiche, si è tenuta in una struttura Asl la seconda parte dell’indagine ecografica e non “perché a Sollicciano non ci sono ginecologi ed ostetriche”. Tutto questo - conclude la Asl - è stato portato avanti dai sanitari Asl che operano all’interno del carcere, in un clima spesso di non collaborazione da parte della detenuta. La donna più volte si è rifiutata di sottoporsi alle visite per poi cambiare idea".

Ma sull’atteggiamento che avrebbe tenuto la tunisina, interviene a sua volta il suo avvocato, Sabrina Del Fio: "Si tratta di una donna di 26 anni, per la prima volta in carcere, che non parla bene italiano e che scopre di essere in stato di gravidanza: pesante affermare che non abbia collaborato con i sanitari".