destinazione d’uso al tar

C’è un’altra battaglia, forse meno urgente ma non meno importante, che si sta combattendo davanti ai giudici. Vede la proprietà del fondo di Borgo Allegri, la società Finvi di Prato, chiedere ai giudici del Tar l’annullamento dell’atto con cui l’immobile è stato catalogato come luogo di culto. Il cambio di destinazione è fondamentale nell’ottica di uno sfruttamento commerciale del fondo dopo la sua “liberazione“. Ma all’iniziativa della Finvi si è opposto sia Palazzo Vecchio, che la comunità islamica con il suo legale Samuele Zucchini. Ancora non è stata fissata la data della trattazione del caso.