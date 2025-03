’Desmond’. Nuova versione per il cult di Bruni

Una casa di famiglia dismessa è il nuovo rifugio di due fratelli, che per lungo tempo hanno sognato personaggi stravaganti e inquietanti. Sono ricordi o, al contrario, solide realtà? Lo scopriranno non appena troveranno Desmond, un mezzo-vampiro, figlio di un umano e di una vampira. E anche tre vecchi attori, i fantasmi di un’antica compagnia che in passato ha portato in scena Shakespeare e che ora è alla ricerca di un nuovo palco sul quale esibirsi e sul quale ricevere tanti calorosi applausi. Torna, al TeatroDante Carlo Monni di Campi Bisenzio, ‘Desmond’, in due serate da non perdere, venerdì e sabato alle 21. Lo spettacolo, scritto e diretto da Andrea Bruni, compie quest’anno i suoi tredici anni in una nuova veste, dove non manca il coinvolgimento col pubblico. Ma se nelle scorse edizioni gli spettatori erano invitati sul palco, questa volta saranno anche gli attori a scendere in platea. Ma cos’è ‘Desmond’? Un musical o una commedia? Non è possibile definirlo, è qualcosa di diverso che non può essere facilmente incasellato, dove non manca la paura così come l’amore, dove non si può smettere di apprezzare la musica senza farsi cogliere da forti emozioni (e qualche sobbalzo). Il tutto in una bella atmosfera gotica nella quale il protagonista è una sorta di detenuto, carcerato nella sua interiorità e dove è forte la fobia del diverso. I biglietti per lo spettacolo si possono acquistare nei punti vendita Box Office Toscana, alla biglietteria del teatro e sul sito ticketone.it. Informazioni su www.teatrodante.it.

l.otta.