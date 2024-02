Design e luoghi. Oggi Testo si fa in quattro

Si entra oggi nel vivo di Testo, con un appuntamento alla Rinascente. Il progetto promesso da Pitti Immagine, invita ad esplorare luoghi del design e del made in Italy. Alle 10.30, si terrà la presentazione del libro di Pierluigi Masini e Antonella Galli ’I luoghi del design in Italia’. I due autori dialogheranno con Maria Cannella e parteciperanno all’incontro anche Perla Gianni Falvo e Adi Toscana. La domanda da cui nasce questo libro non è: ’Cosa è il design?’, ma: ’Dove si trova?’ Dove possiamo scoprirne davvero la storia, le declinazioni assunte nel tempo, le idee che hanno cambiato la nostra vita? Per cercare di rispondere a questo interrogativo, Antonella Galli e Pierluigi Masini hanno composto un itinerario in quattordici tappe che permettono di intrattenere gentili conversazioni con il mondo delle cose.