Derubava clienti di ristoranti e bar Ordinanza di custodia in carcere per un cinquantenne già detenuto

Custodia cautelare in carcere per un tunisino di 50 anni, senza fissa dimora, che la polizia accusa di essere l’autore di furti e dell’indebito utilizzo di carte di credito rubate a clienti di bar e ristoranti del centro di Firenze. L’ordinanza del gip richiama almeno nove capi d’accusa. La Mobile ha notificato l’atto al 50enne, già in carcere a Sollicciano per reati contro il patrimonio. La prima denuncia contro di lui risale all’11 ottobre 2022 nei pressi della stazione di Santa Maria Novella dove gli agenti delle Volanti lo avevano rintracciato seguendo il segnale Gps di un tablet rubato. L’uomo aveva quindi accumulato alcune denunce, ma era rimasto a piede libero a causa della trascorsa flagranza. La procura ha però raccolto con la polizia una serie di analoghi episodi avvenuti a Firenze e dietro ai quali ci sarebbe stata sempre la stessa mano. Così la richiesta di arresto accordata dal gip.