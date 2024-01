Derubato e preso a morsi: "Attimi di panico"

"Mi ha stretto al collo la sciarpa, togliendomi il respiro, e poi mi ha morso il dito quando cercavamo di bloccarlo". Rahman Mizanur, 34 anni originario del Bangladesh e proprietario dell’edicola di piazza Santa Croce, è in Italia da dodici anni e non gli era mai capitata una disavventura simile. Lunedì pomeriggio si è allontanato di pochi passi dalla sua attività per scambiare qualche parola con degli amici, quando un uomo, 33 anni di origini marocchine, è entrato nell’edicola afferrando al volo il borsello (con all’interno trenta euro) appoggiato sul banco e tentando la fuga. Rahman si è subito reso conto di quanto stesse accadendo, si è avvicinato all’uomo e ha tentato di fermarlo. "Sono stato bloccato per il collo, era molto più forte di me – confessa l’edicolante –, ho urlato chiedendo aiuto ai miei amici commercianti, che sono interventi velocemente e mi hanno aiutato a bloccarlo".

È partita una colluttazione: l’uomo si fa largo tra il gruppetto di commercianti a spintoni e gomitate, e nel parapiglia generale sferra un morso al dito dell’edicolante. Dopo alcuni minuti, però, il 33enne viene fermato e sul posto arriva prontamente una pattuglia della polizia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria e denunciato per ricettazione in quanto durante il controllo gli agenti lo hanno sorpreso con addosso cinque orologi di marca, ognuno del valore di circa 500 euro e con ancora attaccato il cartellino di vendita. "Tanta paura – conclude l’edicolante – ma grazie ai miei amici fiorentini è finoto tutto bene".