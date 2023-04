Deposizione di corone al Cimitero maggiore con sindaco e autorità

Prenderanno il via oggi alle 8,45 con la deposizione delle corone ai cippi e al Cimitero maggiore le celebrazioni per il 78° anniversario della Liberazione a Sesto. Alle 9,30, alla Pieve di San Martino, sarà celebrata una Messa e un’ora più tardi sarà deposta una corona al Monumento ai Caduti in piazza Vittorio Veneto da dove partirà il corteo verso piazza De Amicis. Qui interverranno Diana Kapo, vicepresidente Anpi Sesto Fiorentino, Lorenzo Tombelli, presidente Aned Firenze, Valeria Galimi, storica dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea e il sindaco Lorenzo Falchi.