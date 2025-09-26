Depositi d’Arno e resti archeologici

L’altro parcheggio interrato che il Comune vorrebbe realizzare in Oltrarno è quello di piazza di Porta Romana (circa 100 posti auto), lato giardino delle Scuderie Reali, davanti all’ingresso del Liceo Artistico. Anche in questo caso la Geostudi Astor, dopo aver scandagliato il sottosulo, ha rilevato – si legge nella relazione – la presenza di sottoservizi danneggiati, fluidi ad elevata salinità e residui organici fuoriusciti da una tubazione fognaria danneggiata, ad oggi in uso o dismessa. In alcuni punti dell’attuale parcheggio di superficie, però, sono stati anche rinvenute strutture di potenziale interesse archeologico. Bisognerà capire, ora, se possa trattarsi delle vecchie mura di cinta o di insediamenti ancora più antichi. Non è escluso, a questo punto, che le Belle Arti possano decidere di indagare su quelle porzioni evidenziate nell’indagine per capire di cosa si tratti. Per il resto, fino a una profondità di 13 metri, sono stati evidenziati i cosiddetti ’depositi d’Arno’: ciottoli, ghiaie con livelli di sabbie e limi. E sottoservizi, gliglie elettrosaldate riferibili a strutture interrate e scavi pregressi. "Dal punto di vista operativo – scrivono ingegneri e geologi – la logistica del sito ha richiesto l’applicazione di una modalità di acquisizione innovativa per poter operare in un contesto urbano caratterizzato da intenso traffico veicolare". Dalle indagini geofisiche effettuate, si fa sapere da Palazzo Vecchio, "non ci sono risultanze particolari dal punto di vista del terreno (risultato nella norma di quanto previsto in quelle zone). Sulla base dei risultati di queste analisi sarà possibile procedere alla redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali, funzionale al confronto tra le varie soluzioni progettuali in modo da poter individuare quella migliore dal punto di vista tecnico ed economico".

A.P.