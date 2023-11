Depositi bus, affitti non pagati. Al Comune mancano 2 milioni. At: "Spazi fatiscenti, ricalcoliamoli"

di Antonio Passanese

FIRENZE

Autolinee Toscane da sei mesi non paga il canone di affitto dei depositi Ataf di viale dei Mille, via Pratese e via Michelacci. Un buco, per Palazzo Vecchio, di circa 2 milioni di euro che però sarebbero coperti da fideiussioni. La notizia, che ha lasciato tutti a bocca aperta, è venuta fuori durante l’audizione dell’amministratore unico di Ataf Srl Jacopo Lisi davanti alla Commissione Controllo del Comune che ora ha daciso di avviare altri accertamenti. A denunciare il mancato introito per le casse di piazza della Signoria è Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune, che probabilmente già nel prossimo Consiglio porterà la questione all’attenzione della giunta. Da quanto è dato sapere, l’edificio ex Ataf è parzialmente inagibile e per questo At avrebbe deciso di non versare l’intero canone su tre capannoni dal mese di giugno. In queste settimane nessuna interlocuzione tra le parti sarebbe andata a buon fine. "E ad aggravare la situazione – afferma il consigliere Palagi – c’è che quella parte inagibile era comunque interessata da lavori programmati. Mi chiedo cosa abbiano fatto fino a oggi, politicamente, Palazzo Vecchio e la Regione. Ci è parso di capire che ci siano azioni legali in corso ma ci aspettiamo una presa di posizione seria da Nardella e dal governatore Giani".

Sinistra Progetto Comune, infine, fa sapere che si sta impegnando da anni affinché sia garantito che quegli immobili non vengano venduti, "nel frattempo Ataf avrebbe inviato una relazione alla Direzione Partecipate per valutare i costi dell’operazione di cessione diretta degli stabili al Comune ". Dal canto suo Autolinee Toscane fa sapere che "l’affitto della sede di viale dei Mille è stato sempre regolarmente pagato, nella sua interezza, anche se, giá dal subentro nel novembre 2021, alcuni locali risultavano inidonei all’uso con gravi infiltrazioni. Dallo scorso giugno, dopo che una parte della sede è diventata inagibile a causa di allagamento di gran parte dei locali a seguito di un temporale, Autolinee Toscane ha sospeso provvisoriamente il pagamento dell’affitto solo nell’attesa di valutare e ricalcolare il canone di locazione sulla base dei locali effettivamente utilizzati e utilizzabili, considerati anche i danni subiti, i beni danneggiati e i costi sostenuti per la riorganizzazione operativa e aziendale causata dalle carenze e dai ritardi manutentivi del proprietario dell’immobile negli anni precedenti".