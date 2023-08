Denunciato un 52enne a Pontassieve: Annerisce con Vernice 3 Macchine

Un uomo di 52 anni, incensurato, di Pontassieve è stato deferito per aver annerito le targhe posteriori di tre automobili regolarmente parcheggiate nelle vicinanze della sua abitazione. A intervenire sono stati i carabinieri della compagnia di Pontassieve, comandata dal maggiore Giancarlo Caporaso.

L’uomo deve’ rispondere di danneggiamento, imbrattamento e deturpamento di cose altrui. I fatti risalgono al periodo compreso tra fine luglio e ferragosto.

Per rintracciare il ’vandalo’, i carabinieri sono partiti dalle denunce dei proprietari, e ben presto hanno individuato il responsabile grazie alle testimonianze di alcuni residenti della zona. Solo in un caso era stata anche graffiata la carrozzeria di un veicolo e danneggiato il tergilunotto. Ai militari l’uomo non ha fornito alcuna spiegazione del proprio comportamento.

Leonardo Bartoletti